Wie stellt sich die Nachfrage nach privaten Dachanlagen aktuell dar? Stefan Ebert: Aus Gesprächen mit unseren Installateurpartnern und natürlich aus unseren Absatzzahlen sehen wir eine deutliche Belebung im Segment der kleinen und mittleren Aufdachanlagen, die sich in den aktuellen Zubauzahlen des Marktstammdatenregisters tatsächlich noch nicht wiederfindet. Aber dass sich Marktentwicklungen erst mit einem zeitlichen Versatz von zwei bis drei Monaten in der Zubaustatistik widerspiegeln, ist schon immer so gewesen. Woran liegt es, dass sich der höhere Absatz bei ihnen erst Monate später im Marktstammdatenregister ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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