© Foto: OpenAINach fünf Absagen sagt Evoke Ja: Bally's Intralot greift zu. Der Deal könnte einen neuen Glücksspiel-Riesen schaffen.Das Sportwetten- und Glücksspielunternehmen aus Gibraltar, Evoke, gab am Freitag bekannt, dass es ein Übernahmeangebot in Höhe von 243 Millionen Pfund Sterling (280,9 Millionen Euro) vom griechischen Glücksspielunternehmen Ballys Intralot angenommen hat, nachdem es fünf vorherige Angebote des in Athen börsennotierten Unternehmens abgelehnt hatte. Evoke ist der in Gibraltar ansässige Eigentümer der Sportwetten- und Glücksspielmarken William Hill und 888. Das Konkurrenzunternehmen Bally's Intralot hat seinen Sitz in Attika, Griechenland, und entstand 2025 durch den …
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