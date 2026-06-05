Zürich - Der Bundesrat will seine Argumente gegen die von den USA angedrohten Zusatzzölle noch einmal schriftlich einbringen. Gleichzeitig liefen die Verhandlungen für ein Handelsabkommen weiter, teilte die Landesregierung am Freitag im Anschluss an eine Besprechung des weiteren Vorgehens mit. Der Bundesrat weise die US-Vorwürfe betreffend der Importe von mit Zwangsarbeit hergestellten Waren vehement zurück, heisst es in der Mitteilung. In einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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