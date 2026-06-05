Herisau - Die Migros Ostschweiz will ihr Konzept für rund um die Uhr geöffnete Supermärkte ausbauen. Noch bevor die schweizweit erste 24-Stunden-Migros Anfang Juli in Herisau den Betrieb aufnimmt, sind bereits weitere Standorte in der Ostschweiz in Planung, wie ein Sprecher der Genossenschaft der Nachrichtenagentur AWP am Freitag mitteilte. Die erste entsprechende Filiale öffnet am 2. Juli an der Alpsteinstrasse in Herisau im Kanton Appenzell Ausserrhoden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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