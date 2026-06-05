Ein Geheimdienstbündnis aus fünf Ländern warnt vor Agent:innen aus China, die sich als Personalvermittler:innen ausgeben. Ziel sei es, Daten aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Militär abzugreifen. Die Bedrohung durch chinesische Spionage hat deutlich zugenommen. Um an sensible Informationen zu gelangen, setzen Geheimdienstmitarbeiter:innen zunehmend auf Methoden, die weit über das Hacken von Systemen hinausgehen. In einer gemeinsamen Warnung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n