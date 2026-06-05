Der in Los Angeles ansässige Speicherhersteller B2U Storage Solutions gibt eine strategische Partnerschaft mit dem Robotaxi-Anbieter Waymo bekannt. Ziel der Kooperation ist es, Batterien aus der Elektroauto-Flotte von Waymo nach deren Ausmusterung einer neuen Verwendung zuzuführen. Die gebrauchten Batteriepacks von Waymo sollen nach ihrer Erstverwendung in E-Autos ein zweites Leben erhalten - und zwar als Teil von stationären Energiespeichersystemen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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