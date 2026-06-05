Die KI-Revolution wird immer teurer. Obwohl Alphabet im Geld schwimmt, hat das Unternehmen einen historischen Schritt vollzogen, um die gigantischen Investitionen in Rechenzentren, Chips und Cloud-Infrastruktur zu finanzieren: Der Google-Mutterkonzern zapft den Kapitalmarkt an und sammelt 85 Milliarden Dollar ein - die größte Aktienplatzierung der Börsengeschichte. Geht diese Rechnung auf?• Alphabet braucht trotz Milliarden-Cashflows frisches Kapital und landet die größte Kapitalerhöhung der Börsengeschichte.• Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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