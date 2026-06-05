Die Siemens-Aktie zeigt sich derzeit in einer sehr stabilen Verfassung. Der zwischenzeitliche Rücksetzer im Zuge geopolitischer Spannungen im Nahen Osten wurde schnell aufgeholt. Am Freitag notiert das Papier aktuell bei rund 271 € und liegt damit nur knapp unter dem jüngsten Allzeithoch von etwa 280 €. Die zentrale Frage lautet: Ist nach dem starken Anstieg noch ein Einstieg sinnvoll? Strukturveränderungen und Fokusstrategie Siemens verfolgt seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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