Die Almonty-Aktie erlebt am Freitagvormittag einen heftigen Einbruch um -9%. Was steckt hinter dem Kurssturz des Wolframproduzenten und müssen sich Anleger nun vor weiteren Kursverlusten fürchten? Eine gewaltige Kapitalmaßnahme Der Grund für den heutigen Einbruch der Almonty-Aktie sind nicht operative Probleme, sondern eine massive Finanzierungsmaßnahme, die das Unternehmen am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss offiziell bekannt gegeben hat. Almonty ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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