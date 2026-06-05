Almonty Industries hat heute mit einer Kapitalerhöhung die Märkte verschreckt. Der Wolfram-Spezialist will über die Emission von vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2031 satte 700 Millionen Dollar aufzubringen, mit der Option auf eine Aufstockung um weitere 100 Millionen Dollar.Die Struktur ermöglicht die Umwandlung der Schulden in Eigenkapital, was eine mögliche zukünftige Verwässerung der Anteile für bestehende Aktionäre bedeuten würde - und daher nicht gut an der Börse ankommt. Der Emissionserlös soll zur Refinanzierung bestehender Schulden, zur Stärkung des Betriebskapitals sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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