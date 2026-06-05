© Foto: OpenAIBoeing prüft den nächsten Produktionssprung bei der 737. Für Anleger steckt darin neue Fantasie, aber auch erhebliches Risiko.Boeing prüft Pläne, die Produktion seines 737-Jets über den öffentlich genannten Höchststand von 63 Flugzeugen pro Monat hinaus zu steigern, berichtete der Nachrichtendienst The Air Current am Donnerstag. In dem Bericht heißt es, der Flugzeughersteller prüfe, ob die Zulieferer eine Produktion von etwa 70 Jets pro Monat stemmen könnten. Weiter heißt es, die Studie befinde sich noch in einem frühen Stadium, und Boeing habe noch nicht entschieden, ob man mit der höheren Produktionsrate fortfahren werde. Eine Steigerung der Produktion auf 70 Flugzeuge pro Monat würde …
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