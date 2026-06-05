Für Fußball-Fans steht neben der WM 2026 auch noch ein interessanter Release auf Netflix vor der Tür. Statt Dokumentation oder neuer Serie zum Rasensport gibt es das neue Fifa-Spiel. Wann ihr über den Streaming-Dienst Tore schießen könnt und was euch dabei erwartet. Netflix bietet seit einigen Jahren neben dem herkömmlichen Angebot rund um Serien und Filme auch noch ein Gaming-Portfolio. Per Streaming lassen sich dabei zahlreiche Titel auf Smartphone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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