Am Fraunhofer IWU in Chemnitz steht der Industrie ein modularer Elektrolyseur-Stack zu Verfügung. Dort kann sie Komponenten wie Membranen und Dichtungen testen. Das Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU hat einen neuen Prüfstand zum Test von Komponenten von Elektrolyseuren eröffnet. Die Technologieplattform des modularen Elektrolyseur-Stacks trägt den Namen HyVentus und richtet sich an die Bedürfnisse der Industrie. Sie ist Teil des 2025 in Betrieb genommenen Wasserstoff-Prüflabors ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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