Als Reaktion auf die steigenden Energiepreise infolge der Krise im Nahen Osten lockert die EU-Kommission ihre Fiskalregeln für bestimmte Energieinvestitionen. Profitieren könnten unter anderem Netze, Speicher, Solaranlagen und Wärmepumpen. Die Europäische Kommission will den Mitgliedstaaten angesichts der aktuellen Energiekrise mehr finanzpolitischen Spielraum für Investitionen in die Energiewende einräumen. Im Rahmen des Europäischen Semesters kündigte die Behörde an, bestehende Ausnahmeregelungen im EU-Fiskalrahmen künftig auch für bestimmte Maßnahmen zur Stärkung der Energieversorgung und zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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