Baden-Baden - Die Toten Hosen stehen an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



"Trink aus, wir müssen gehen!" ist ihr 13. Album an der Spitze. Damit sind sie nun gemeinsam mit BAP und Depeche Mode die Band mit den meisten Nummer-1-Alben in der Chartgeschichte. Noch dazu landen Campino und seine Bandkollegen den stärksten Album-Start seit vergangenem Oktober sowie den stärksten Start eines nationalen Artists seit vier Jahren.



Die weiteren Top-Plätze gehen an Paul McCartney und "The Boys Of Dungeon Lane" (zwei), Farid Bangs "So muss man gehen" (drei) und das schottische Duo Boards Of Canada mit "Inferno" (vier). Ariana Grande ("Dangerous Woman", fünf) kehrt ebenso ins Ranking zurück wie Bruce Springsteen ("Live From Asbury Park 2024", sieben).



Helene Fischers neue Single "Heute Nacht" erzielt derweil hierzulande die umsatzstärkste Releasewoche seit über zwei Jahren und erobert aus dem Stand die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts. Für Helene Fischer ist es die erste Nummer 1 als Solokünstlerin, denn bei "Atemlos durch die Nacht" stand sie gemeinsam mit Shirin David auf dem Thron.



Ariana Grandes Lead-Single "Hate That I Made You Love Me" debütiert auf der Vier - und steht somit hinter Justin Bieber feat. Nicki Minaj ("Beauty And A Beat", zwei) und Zara Larsson ("Lush Life", drei). Der offizielle WM-Song "Dai Dai" von Shakira und Burna Boy macht einen großen Satz nach oben und springt von Platz 50 auf 22.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.





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