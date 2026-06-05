Tesla befindet sich Anfang Juni 2026 an einem strategischen Wendepunkt. Nach mehreren Quartalen mit schwankender Nachfrage, rückläufigen Margen und zunehmendem Wettbewerbsdruck im globalen Markt für Elektrofahrzeuge zeigen die jüngsten Geschäftszahlen erste Anzeichen einer Stabilisierung. Dennoch wird die Entwicklung der Aktie in den kommenden drei Jahren vermutlich weniger vom klassischen Fahrzeuggeschäft abhängen als von den ambitionierten Zukunftsprojekten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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