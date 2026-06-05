Aiko stellt die vierte Generation seiner Rückkontakt-Solarmodule vor. Sie verspricht eine Steigerung des Modul-Wirkungsgrades auf 25,9 Prozent. Solarmodulproduzent Aiko wird auf der Intersolar Europe 2026 sein Infinite Ultra Modul der vierten Generation vorstellen. Wie das in China ansässige Unternehmen mitteilte, erreicht das neue Modul in der Massenproduktion eine Leistung von 690 W und steigert gleichzeitig den Modulwirkungsgrad auf 25,6 %.Die Markteinführung der neuesten Modul-Generation erfolge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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