Der Montag mischt Konjunkturtest und Unternehmensschlagzeilen - Anleger sollten genau hinschauen.Die neue Handelswoche startet mit einem dichten Datenkalender: Die deutschen Industrieaufträge für April und das Sentix-Investorenvertrauen geben frühe Hinweise darauf, in welcher Verfassung sich Europas größte Volkswirtschaft befindet. Auf Unternehmensseite präsentiert der Automobil-Zulieferer Paragon seine Jahreszahlen, während Chemiegigant BASF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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