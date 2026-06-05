Die Börsenwoche vom 8. bis 12. Juni hat es in sich: Zwischen EZB-Zinsentscheid, US-Inflationsdaten und einem möglichen SpaceX-Börsengang liefern Dutzende Hauptversammlungen und Quartalszahlen internationaler Schwergewichte Anlegern reichlich Zündstoff für volatile Handelstage.Die Handelswoche 24 steht ganz im Zeichen zweier makroökonomischer Schwergewichte: Die US-Verbraucherpreise am Mittwoch und der EZB-Zinsentscheid am Donnerstag dürften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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