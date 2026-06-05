von pv magazine Global Liander und Enedix, zwei der größten niederländischen Verteilernetzbetreiber, haben an die privaten Energieverbraucher appelliert, ihr Verbrauchsverhalten anzupassen, da das Land mit einem stark überlasteten Netz zu kämpfen hat. Nach Angaben von Liander, dem größten niederländischen Verteilnetzbetreiber, warten rund 7300 Kunden länger als gewünscht auf den Netzanschluss, um einen bestehenden Kleinverbraucheranschluss auf einen neuen oder leistungsstärkeren Stromanschluss umzustellen. Dies schränkt Kunden ein, die ihr Haus oder ihr Unternehmen mit einer Wärmepumpe oder einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland