Interlaken - Die Gewinner des Swiss Economic Award 2026 stehen fest: enshift, Lightium und Swiss Cluster wurden am Swiss Economic Forum in Interlaken ausgezeichnet. Die drei Jungunternehmen überzeugten die Hauptjury mit Geschäftsmodellen, die zentrale Zukunftsthemen der Schweizer Wirtschaft adressieren: Photonik, erneuerbare Energie und industrielle Beschichtungstechnologien. Am Swiss Economic Forum präsentierten neun Finalisten ihre Geschäftsideen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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