St. Petersburg/Kiew - Angesichts stockender Vermittlungsbemühungen der USA bietet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Kremlchef Wladimir Putin in einem offenen Brief direkte Friedensgespräche an. Er schlage ein persönliches Treffen in einem Drittstaat vor, um «Schlüsselfragen» zu klären, hiess es in dem vom Präsidentenbüro in Kiew veröffentlichten Schreiben. Zunächst erneuerte der Kreml nur sein - von Selenskyj schon mehrfach abgelehntes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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