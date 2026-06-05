Die RWE-Aktie hat einen Teil ihrer starken Kursgewinne seit Jahresbeginn wieder abgegeben. Nachdem das Papier zwischen Januar und Ende April von 46 € auf rund 62 € gestiegen war, setzte zuletzt eine Korrektur ein. Am Freitag notiert die Aktie bei etwa 56 € und kann leicht zulegen. Ist die Konsolidierung damit abgeschlossen oder sollten Anleger weiterhin vorsichtig bleiben? Hohe Investitionen erforderlich Die langfristigen Wachstumsperspektiven für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de