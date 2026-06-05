Daten von Navan zeigen, dass sich die Buchungen kanadischer Unternehmen verdreifacht haben, während die Hotelpreise in den USA um 30 in die Höhe schnellen, da globale Unternehmen ihre Kundenbewirtung festlegen

Navan (NASDAQ: NAVN), die globale, KI-gestützte Plattform für Geschäftsreisen und Spesenmanagement, hat heute Daten im Jahresvergleich veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass globale Unternehmen sich intensiv auf die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft 2026 vorbereiten: Die Hotel- und Flugbuchungen für Geschäftsreisen in die Austragungsorte der Weltmeisterschaft sind in die USA um 46 und nach Kanada sogar um 295 gestiegen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260602797200/de/

Daten von Navan zeigen, dass sich die Buchungen kanadischer Unternehmen verdreifacht haben, während die Hotelpreise in den USA um 30 in die Höhe schnellen, da globale Unternehmen ihre Kundenbewirtung festlegen

"Während sich die Schlagzeilen derzeit auf eine schwächer als erwartete Tourismusnachfrage und rückläufige Buchungen im Freizeit-Hotelbereich konzentrieren, zeichnen unsere Unternehmensdaten ein anderes Bild", sagte Dane Molter, SVP bei Navan Group Travel Marketplace. "Unternehmen betrachten die Weltmeisterschaft als das ultimative Ereignis, das man auf keinen Fall verpassen darf, und die Reisen nach Nordamerika nehmen rasant zu. Die Unternehmen wissen, dass sie es sich nicht leisten können, dieses Ereignis auszulassen, und nutzen Navan, um Buchungen frühzeitig zu sichern und ihre Ausgaben aktiv zu steuern."

Die Daten geben Aufschluss über besonders beliebte Reiseziele und Preisentwicklungen in den WM-Austragungsstädten der nordamerikanischen Gastgeberländer während der Turnierzeit.

Kanadas Eroberung von Toronto: Kanada ist der klare Spitzenreiter: Das Gesamtvolumen der Hotel- und Flugbuchungen durch Unternehmen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 295 %, obwohl die Flugpreise im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2025 um 26 gesunken sind. Dieser landesweite Anstieg der Buchungen wird von Toronto angeführt, wo die Gesamtausgaben für Hotel- und Flugbuchungen um 486 in die Höhe schossen.

Kanada ist der klare Spitzenreiter: Das Gesamtvolumen der Hotel- und Flugbuchungen durch Unternehmen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 295 %, obwohl die Flugpreise im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2025 um 26 gesunken sind. Dieser landesweite Anstieg der Buchungen wird von Toronto angeführt, wo die Gesamtausgaben für Hotel- und Flugbuchungen um 486 in die Höhe schossen. Die einflussreichen Akteure der USA: Das Buchungsvolumen für Firmenhotels und -flüge in den US-Austragungsorten ist um 46 gestiegen, wobei die durchschnittlichen Hotelpreise im Vergleich zum Vorjahreszeitraum insgesamt um 30 auf durchschnittlich 1.592 US-Dollar pro Reise gestiegen sind. Die höchsten Buchungszahlen für Hotels und Flüge unter den US-Ausrichtungsstädten verzeichnen die SF Bay Area mit durchschnittlichen Hotelkosten von 1.641 US-Dollar sowie NY/NJ (Ausrichtungsort des Finales) mit durchschnittlichen Hotelkosten von 1.836 US-Dollar.

Die Daten zeigen zudem genau auf, welche Branchen den Aufwärtstrend vorantreiben und wie sich die Beschäftigten beim Reisen entscheiden.

Branchen, die eine Vorreiterrolle einnehmen: Der Technologiesektor dominiert das Bild und macht 51 der Ausgaben für Hotel- und Flugbuchungen in den Austragungsstädten während der Weltmeisterschaft auf der Navan-Plattform aus. Der Bereich "Professional Services" ist der am schnellsten wachsende Sektor, wobei die Ausgaben für Hotel- und Flugbuchungen im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2025 um 130 gestiegen sind.

Der Technologiesektor dominiert das Bild und macht 51 der Ausgaben für Hotel- und Flugbuchungen in den Austragungsstädten während der Weltmeisterschaft auf der Navan-Plattform aus. Der Bereich "Professional Services" ist der am schnellsten wachsende Sektor, wobei die Ausgaben für Hotel- und Flugbuchungen im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2025 um 130 gestiegen sind. Verschiebung des Buchungszeitraums: Reisende sichern sich ihre Plätze deutlich früher: Flüge nach Toronto für den Zeitraum der Weltmeisterschaft werden 51 Tage früher gebucht (im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2025 von 69 auf 119 Tage im Voraus) dies ist die größte Verschiebung des Buchungszeitraums aller Städte und Hotels in Philadelphia werden 33 Tage früher reserviert (von 59 auf 91 Tage im Voraus), was die größte Verschiebung des Hotelbuchungszeitraums in den USA darstellt.

Reisende sichern sich ihre Plätze deutlich früher: Flüge nach Toronto für den Zeitraum der Weltmeisterschaft werden 51 Tage früher gebucht (im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2025 von 69 auf 119 Tage im Voraus) dies ist die größte Verschiebung des Buchungszeitraums aller Städte und Hotels in Philadelphia werden 33 Tage früher reserviert (von 59 auf 91 Tage im Voraus), was die größte Verschiebung des Hotelbuchungszeitraums in den USA darstellt. Der "Bleisure"-Boom in LA: Während der Weltmeisterschaft ist Los Angeles das beliebteste Reiseziel für Bleisure-Reisen. Flugdaten zeigen, dass der Anteil der Übernachtungen am Samstag von 44 auf 52 gestiegen ist und sich die Hotel- und Flugbuchungen mehr als verdoppelt haben (+163 %).

Methodik: Die oben genannten Daten wurden im Mai 2026 erhoben und vergleichen die weltweiten Flug- und Hotelbuchungen über Navan für die Austragungsorte der Weltmeisterschaft während des Turnierzeitraums (11. Juni bis 19. Juli 2026) mit den Buchungen für dieselben Orte und denselben Zeitraum im Jahr 2025. Die Analyse beschränkte sich auf Kunden, die ihren Vertrag vor dem 1. Januar 2025 abgeschlossen hatten, um dem Kundenwachstum von Navan Rechnung zu tragen.

Über Navan

Navan (NASDAQ: NAVN ist die globale, KI-gestützte Plattform für Geschäftsreisen und Spesenabrechnung, die Reisenden das Reisen erleichtert. Von der Suche nach Flügen und Hotels bis hin zur automatisierten Spesenabrechnung und das mit Support rund um die Uhr bietet Navan ein intuitives Erlebnis, das Reisende schätzen und auf das sich Finanzteams verlassen. Erfahren Sie, welche Vorteile Navan-Kunden genießen, und informieren Sie sich unter navan.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "prognostizieren", "werden" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Solche Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren gehören die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht von Navan auf Formular 10-K beschrieben sind, der am 2. April 2026 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, sowie etwaige Aktualisierungen durch spätere Einreichungen von Navan bei der SEC. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Navan keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

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