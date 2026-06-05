Lissabon - Dealflow.eu hat matchmaking.dealflow.eu gestartet, eine Plattform, auf der grosse Unternehmen Innovations- und Beschaffungsherausforderungen veröffentlichen und Bewerbungen von den innovativsten Startups Europas erhalten können. Die Plattform macht das, was Dealflow.eu seit Jahren persönlich leistet, das ganze Jahr über verfügbar: Sie verbindet Unternehmen mit geprüften, hochmodernen Startups, die in der Lage sind, echte Pilotprojekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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