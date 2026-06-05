New York - Die Gewinnmitnahmen-Welle wird am Freitag bei den heissgelaufenen US-Tech-Aktien grösser. Als Belastung kam hinzu, dass der veröffentlichte Jobbericht solide ausfiel und damit die Spekulationen befeuerte, dass die US-Notenbank Fed demnächst ihre Zinsen erhöhen wird. Aus Nahost gab es zu Wochenschluss weiter keine bahnbrechenden Nachrichten. Der von Technologie geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 lag im frühen Handel fast zwei Prozent tiefer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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