Die Pläne zum Aufbau neuer Batteriefabriken sind weltweit umfangreich. Um Prozesse im Vorfeld zu entwickeln und testen, arbeitet das Fraunhofer ITWM mit digitalen Zwillingen. Forschende am Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM entwickeln Methoden, um die Herstellungsprozesse in Batteriefabriken mit Hilfe von digitalen Zwillingen virtuell abzubilden. So lassen sich wichtige Parameter während der Fertigung messen, teilte das Institut mit.Die Forschenden entwickeln Modelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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