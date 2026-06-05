Das Recycling eines modernen, großformatigen Solarmoduls kostet in den USA zwischen 15 und 45 Dollar. Die Deponierung kostet hingegen zwischen 1 und 5 Dollar. Diese Lücke - die in anderen Märkten vergleichbar groß sein dürfte - ist das zentrale Problem der Photovoltaik-Recyclingbranche. Nach Einschätzung von Philip Kwong, einem auf die Wirtschaftlichkeit des Photovoltaik-Recyclings spezialisierten Forscher der australischen Universität Adelaide, lässt sie sich ohne politische Maßnahmen nicht schließen. "Für den Großteil des heutigen Mainstream-Recyclings von kristallinen Silizium-Modulen bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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