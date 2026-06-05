Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenschluss freundlich geschlossen. Nach einem eher richtungslosen Vormittagshandel konnte sich der Leitindex SMI nach der Publikation des mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktberichts am Freitagnachmittag moderat im Plus halten. In den USA wurden im Mai deutlich mehr neue Stellen geschaffen als von Ökonomen erwartet. Gleichzeitig blieb die Arbeitslosigkeit niedrig. Mit den Daten gingen die Fantasien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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