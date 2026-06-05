Paris / London / Zürich - Die wichtigsten Aktienmärkte in der Eurozone sind am Freitag mit den US-Börsen unter Druck geraten. Der amerikanische Arbeitsmarktbericht befeuerte Spekulationen über eine baldige Zinserhöhung der US-Notenbank Fed. Ausserdem gingen in New York die Gewinnmitnahmen bei den heissgelaufenen Technologiewerten weiter. Aus Nahost blieben bahnbrechende Nachrichten weiterhin aus. Vor dem Jobbericht auf Vortagsniveau liegend, konnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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