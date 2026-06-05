BÖRSE HEUTE: DAX fällt, Infineon bricht ein und Nasdaq unter Druck (05.06.2026)

Die Börse Heute steht klar im Zeichen eines kräftigen Abverkaufs bei KI- und Halbleiterwerten. Besonders an der Wall Street geraten überhitzte Technologieaktien unter Druck: Der Nasdaq 100 verliert zeitweise mehr als 3%, während der S&P 500 rund 1,7% nachgibt. Auslöser sind Gewinnmitnahmen im Chipsektor, steigende US-Renditen und ein stärkerer US-Dollar nach überraschend robusten US-Arbeitsmarktdaten. Die Non-Farm Payrolls lagen mit 172.000 neuen Stellen deutlich über der Konsensschätzung von 85.000.

Infineon Aktie Chart (Daily Timeframe)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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