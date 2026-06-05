Die kommerzielle Raumfahrt boomt wie nie zuvor. Mittendrin: SpaceX. Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk steht derzeit im absoluten Fokus der Weltöffentlichkeit - und gilt an der Wall Street bereits als der potenziell größte Börsengang der Geschichte. Doch während die Bewertung in astronomische Höhen klettert, stellt sich für Anleger die entscheidende Frage: Ist SpaceX konkurrenzlos?• Im Exklusiv-Interview verrät Weltraumexperte Prof. Dr. Walter Ulrich, ob SpaceX wirklich konkurrenzlos ist.• Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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