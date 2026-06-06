Berlin - Der Bundesvorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki, hat den Anspruch formuliert, bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt im September mehr als fünf Prozent der Stimmen zu erreichen. "Ich dokumentiere jetzt einfach mal meinen Anspruch, dass wir Sachsen-Anhalt noch drehen können", sagte Kubicki dem "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe). Laut Umfragen steht seine Partei dort derzeit bei unter drei Prozent.



Um dieses Ziel zu erreichen, rief der FDP-Politiker seine Partei zu Geschlossenheit auf. Die FDP habe eine Entscheidung getroffen, jetzt müssten alle gemeinsam kämpfen, denn der Gegner stehe draußen und nicht drinnen, so Kubicki. Für sein erklärtes Ziel, die FDP stabil über fünf Prozent zu halten, setzte er sich eine Frist - an die er auch das politische Überleben seiner Partei knüpfte. Wenn es der Partei nicht binnen eines Jahres gelinge, wieder zu einem bedeutenden politischen Faktor zu werden, und zwar gemeinsam, dann könne man den "Laden abschließen", sagte Kubicki. "Wir stehen vor Erfolg oder Bedeutungslosigkeit."



Er selbst wolle dabei weiter konfrontativ vorgehen, sagte er. "Ich will nicht geliebt werden - weder von Union, Linken, Grünen noch SPD", so Kubicki. "Ich will, dass die FDP wieder respektiert wird - und notfalls auch gefürchtet."





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