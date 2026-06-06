ZenaTech stärkt Drohnendienstleistungs-Geschäft mit weiterem Zukauf

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ZenaTech baut sein Geschäft mit drohnenbasierten Dienstleistungen weiter aus. Das Unternehmen hat die High Prairie Survey Company übernommen und sichert sich damit den zweiten Vermessungsstandort im US-Bundesstaat Colorado. Insgesamt kommt ZenaTech nun auf 23 Firmenübernahmen.

Damit rückt das Unternehmen seinem Ziel näher, bis Mitte 2026 insgesamt 25 Übernahmen abzuschließen.

ZenaTech ist auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service, Unternehmenssoftware und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert. Die Aktie ist an der Nasdaq unter ZENA, in Frankfurt unter 49Q und an der BMV unter ZENA gelistet.

High Prairie Survey betreut seit vielen Jahren Kunden aus den Bereichen Immobilien, Wohnbau, Bauwirtschaft und Infrastruktur. Der Schwerpunkt liegt im Ballungsraum und Wachstumskorridor südöstlich von Denver. Für ZenaTech erweitert die Transaktion die eigene DaaS- und autonome KI-Plattform in den USA und darüber hinaus.

Zweiter Standort in Colorado

Mit der Übernahme stärkt ZenaTech seine Präsenz in Colorado und erweitert zugleich den Zugang zu Kunden aus dem Vermessungswesen und der Immobilienentwicklung.

High Prairie bringt langjährige Kundenbeziehungen, regionale Bekanntheit und Fachwissen in der Landvermessung ein. ZenaTech will diese Leistungen künftig in seine Drone-as-a-Service-Plattform einbinden.

Dadurch könnten Arbeitsabläufe effizienter werden und Projektlaufzeiten sinken. Kunden aus Bau, Entwicklung und Infrastruktur sollen künftig stärker von drohnengestützter Datenerfassung, Luftbilddaten und KI-gestützten Auswertungen profitieren.

Für ZenaTech ist die Transaktion Teil einer breiteren Strategie: klassische Vermessungsleistungen sollen mit digitalen und drohnenbasierten Verfahren verbunden werden. Gleichzeitig will das Unternehmen die Grundlage für wiederkehrende Einnahmen ausbauen.

High Prairie mit 40 Jahren Markterfahrung

Die High Prairie Survey Company hat ihren Sitz in Kiowa im US-Bundesstaat Colorado, rund 40 Meilen südöstlich von Denver. Das Unternehmen ist seit 40 Jahren am Markt und in mehreren wachsenden Gemeinden aktiv.

Dazu zählen Castle Rock, Parker und Elizabeth. Auch die umliegenden Gebiete von Douglas County und Elbert County gehören zum Tätigkeitsgebiet.

High Prairie bietet verschiedene Vermessungs- und Erschließungsdienstleistungen an. Dazu gehören Grenzvermessungen, ALTA/NSPS-Grundstücksvermessungen und Bauabsteckungen. Hinzu kommen Kartierungen von Parzellierungen, Unterstützung bei der technischen Planung sowie Infrastrukturvermessungen.

Für ZenaTech bedeutet der Zukauf daher mehr als einen zusätzlichen Standort. Das Unternehmen erweitert auch seine lokale Kundenbasis in einer Region, in der Bau- und Infrastrukturprojekte regelmäßig Vermessungsleistungen benötigen.

Drohnendaten sollen Angebot ergänzen

Die Übernahme vergrößert ZenaTechs Reichweite in einem wichtigen Entwicklungskorridor in Colorado. Nach Rampart Surveys in Woodland Park ist High Prairie der zweite Standort des Unternehmens in diesem Bundesstaat.

ZenaTech plant, drohnengestützte Vermessungsdienste, Luftbildaufnahmen und Datenanalysen in das operative Geschäft von High Prairie einzubinden. Das Dienstleistungsangebot könnte dadurch breiter und stärker datenbasiert werden.

Angesprochen werden unter anderem Bauträger, Bauunternehmen, Betreiber von Versorgungsnetzen sowie Kunden aus Landwirtschaft und Viehzucht. Für diese Gruppen können Vermessungsdaten, Luftbilder und Analysen bei Planung, Bau und Betrieb eine praktische Rolle spielen.

Zugleich sieht ZenaTech die Möglichkeit, das Geschäft in der Region weiter auszubauen und wiederkehrende Einnahmen stärker zu etablieren.

Abo-Modell für drohnenbasierte Dienstleistungen

Über seine Drone-as-a-Service-Plattform bietet ZenaTech Unternehmens- und Regierungskunden einen abonnementbasierten Zugang zu drohnenbasierten Dienstleistungen.

Die Anwendungen reichen von Vermessungen und Inspektionen über Wartungsarbeiten und Hochdruckreinigung bis hin zu Bestandsmanagement und Präzisionslandwirtschaft.

Kunden müssen dafür keine eigenen Maschinen oder Geräte anschaffen und betreiben. Stattdessen greifen sie über die Plattform von ZenaTech auf entsprechende Dienstleistungen zu.

Bei seiner Expansion setzt ZenaTech auf etablierte und profitable Dienstleistungsfirmen, die bislang noch mit einfacheren technischen Verfahren arbeiten oder nicht vollständig digitalisiert sind. Diese Standorte bringen bestehende Kundenbeziehungen und Umsätze mit. ZenaTech ergänzt sie um Drohnentechnologie, Datenverarbeitung und KI-gestützte Analysen.

So entsteht Schritt für Schritt ein Netzwerk lokaler DaaS-Standorte. Mit der Übernahme von High Prairie wächst dieses Netzwerk weiter, während ZenaTech seinem Übernahmeziel für Mitte 2026 näherkommt.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-schliesst-seine-23-drone-as-a-service-uebernahme-ab-und-erweitert-seine-praesenz-im-bundesstaat-colorado-im-wachstumskorridor-im-suedosten-von-denver/5163300/

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Enthaltene Werte: CA98936T2083