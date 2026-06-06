Interlaken - Während der vergangenen zwei Tage diskutierten Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger am Swiss Economic Forum in Interlaken unter dem Motto «Unbreakable?» darüber, was Unternehmen, Führung und Gesellschaft widerstandsfähig macht, wenn nichts sicher scheint. Rund 1'750 Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft setzten sich am 4. und 5. Juni 2026 mit der Frage auseinander, wie die Schweiz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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