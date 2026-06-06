Die Aktie von Firefly Aerospace hat nach der jüngsten Kapitalerhöhung deutlich nachgegeben und ist von rund 48 US-Dollar auf aktuell etwa 36 US-Dollar gefallen. Zusätzlich sorgt die Diskussion um einen möglichen Börsengang von SpaceX für Unsicherheit im Raumfahrtsektor. Dennoch könnte der jüngste Rücksetzer langfristig orientierten Anlegern eine attraktive Einstiegschance eröffnen, da die operative Entwicklung des Unternehmens weiterhin in die richtige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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