Solide oder Space-Meme-Stock? Die Börse hat diese Woche beschlossen, dass Batterien für KI-Rechenzentren im All eine verdammt spannende Sache sind. Zumindest für ein paar Stunden. Anders lässt sich der Höhenflug von Solidion Technology kaum erklären. Die Aktie des kleinen Batterieentwicklers schoss von Mittwoch bis Freitag zeitweise mehr als 700 Prozent nach oben.Kurs am Mittwoch: 5 Dollar. Kurs am Freitag: zeitweise 46 Dollar.Wer vorher noch nie von dem Unternehmen gehört hatte, war damit in guter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär