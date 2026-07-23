© Foto: Miguel Roberts/The Brownsville Herald/AP/dpaElon Musk hat sich zu den Gerüchten um eine Fusion von Tesla und SpaceX geäußert und auf die zunehmenden Überschneidungen zwischen den Unternehmen hingewiesen.Occupy Mars - aber zunächst die Herzen der Anleger. Elon Musk hat sich zu Fusionsgerüchten von SpaceX und Tesla geäußert. "Wie Sie an den zahlreichen Kooperationen mit SpaceX auf so vielen Gebieten erkennen können - es gibt immer mehr Überschneidungen, insbesondere mit Terafab, das wird wirklich ein gigantisches Projekt werden", sagte Musk als Antwort auf die Frage eines Analysten zu diesem Thema des Tesla-Earning-Calls am Mittwoch. "Aber natürlich können wir über Unternehmenszusammenschlüsse und dergleichen nicht in einer …
Enthaltene Werte: US88160R1014,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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