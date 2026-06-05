Le 5 juin/June 2026The Subordinate Voting Shares of Trulieve Cannabis Corp. will be delisted from the CSE at market close June 9, 2026.The Subordinate Voting Shares are expected to begin trading on the New York Stock Exchange under the symbol "TRLV" at the opening of trading on June 10, 2026.Trulieve Cannabis Corp. 17DEC2030 10.5% Senior Secured Notes (TRUL.NT.A.U) will remain listed on the CSE.___________________________Les actions à droit de vote subalterne de Trulieve Cannabis Corp. seront radiées de la cote de la CSE à la fermeture des marchés le 9 juin 2026.Ces actions devraient être négociées à la Bourse de New York sous le symbole « TRLV » dès l'ouverture des marchés le 10 juin 2026.Trulieve Cannabis Corp. 17DEC2030 10.5% Senior Secured Notes restera cotée à la CSE.Date: Market Close/Clôture du marchés le 9 juin/June 2026Symbol(s)/Symbole(s): TRULIf you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.