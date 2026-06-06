© Foto: Christoph Soeder - picture alliance/dpaHumanoide Roboter stehen laut Investoren vor dem Durchbruch. Experten erwarten einen Milliardenmarkt, der Industrie und Dienstleistungen grundlegend verändert.Humanoide Roboter entwickeln sich nach Einschätzung von Investoren und Analysten zu einem der größten Wachstumsmärkte der kommenden Jahre. Während die Branche heute noch vergleichsweise klein ist, rechnen Experten mit einer explosionsartigen Expansion bis Mitte des nächsten Jahrzehnts. Die Barclays-Analystin Zornitza Todorova sieht die Entwicklung bereits in vollem Gange. Im Gespräch mit CNBC erklärte sie: "Es ist das Jahrzehnt der Roboter." Der Markt für humanoide Roboter habe aktuell ein Volumen von lediglich 2 bis 3 Milliarden …
Enthaltene Werte: US88160R1014Den vollständigen Artikel lesen
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