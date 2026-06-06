Chicago - Im letzten Testspiel vor der WM hat sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit 2:1 gegen die USA durchgesetzt.



Kai Havertz brachte das Team von Julian Nagelsmann bereits in der zweiten Minute in Führung, als er eine präzise Freistoßflanke von Joshua Kimmich per Kopf verwandelte. Die USA glichen in der 37. Minute durch ein Traumtor von Antonee Robinson aus, der einen abgewehrten Ball volley unter die Latte setzte. Leroy Sané erzielte in der 57. Minute den entscheidenden Treffer für Deutschland. Nach einem gut vorgetragenen Angriff legte Havertz den Ball für Sané auf, dessen Schuss abgefälscht im linken Eck landete.



In der ersten Halbzeit dominierte Deutschland zunächst das Geschehen und hatte durch Havertz eine weitere Möglichkeit, die jedoch wegen einer Abseitsstellung nicht zählte. Nach dem Ausgleich durch Robinson kamen die USA besser ins Spiel und setzten die deutsche Defensive unter Druck. Christian Pulisic und Weston McKennie sorgten für einige gefährliche Aktionen, doch die deutsche Abwehr hielt stand.



In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel durch zahlreiche Wechsel auf beiden Seiten an Dynamik zu. Die USA drängten auf den Ausgleich, doch die deutsche Defensive, allen voran Torhüter Oliver Baumann, ließ keinen weiteren Treffer zu. Auf der anderen Seite verpasste Nadiem Amiri knapp das dritte Tor für Deutschland, als sein Schuss am Pfosten vorbeistrich.





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