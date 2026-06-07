Drei Jahre nach der Ankündigung gibt es jetzt auch das Feature "KI-DJ" in der Spotify-App für Premium-Abonnent:innen in Deutschland. Wie schneidet der künstliche Discjockey in einem ersten Test ab? "Hey, ich bin DJ Ben. Ich spiele dir deine Lieblingssongs und zeige dir neue Musik, die dir gefallen wird", so freundlich spricht mich das neue Feature von Spotify an, als ich die App eines Tages Mitte Mai öffne. Hinter "Ben" soll ein KI-DJ stecken, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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