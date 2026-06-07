Die billigste Art, einen Tesla zu fahren, ist zurzeit das Model 3 Hinterradantrieb: Die Ausstattung ist reduziert, aber nicht so sehr wie im vergleichbaren Model Y. Und die Effizienz ist herausragend. Der Tripmeter im Model 3 zeigt nach 362 Kilometern einen Stromverbrauch von 13,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer an. Ein Wert, der fast misstrauisch macht. Schließlich bestand die Strecke nach dem Hamburger Stadtverkehr und der Bundesstraßentour Richtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net