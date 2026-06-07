© Foto: Bu Shuming - picture alliance / HPICChinas Robotikbranche bereitet eine Welle von Börsengängen vor. Anleger hoffen auf den nächsten KI-Boom, doch die Bewertungen sorgen bereits für Warnsignale.China will seine Führungsrolle bei der nächsten Entwicklungsstufe der Künstlichen Intelligenz ausbauen, wie Bloomberg berichtet. Nun sucht eine wachsende Zahl von Robotik-Unternehmen frisches Kapital am Aktienmarkt. Die anstehenden Börsengänge könnten zeigen, wie groß das Vertrauen der Investoren in die Zukunft humanoider Roboter tatsächlich ist. Unitree macht den Anfang Einen wichtigen Meilenstein hat jetzt Unitree Robotics erreicht. Das Unternehmen erhielt die Genehmigung für einen Börsengang in Shanghai. Unitree gehört zu den …
Enthaltene Werte: US67066G1040,CNM0000001Y0Den vollständigen Artikel lesen
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