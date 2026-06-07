Jerusalem - Der Iran hat laut israelischen Angaben erstmals seit April wieder Raketen auf den Norden Israels abgefeuert.
Die israelischen Streitkräfte (IDF) teilten am Sonntag mit, dass alle Geschosse abgefangen worden seien. Zunächst gab es keine Berichte über Opfer. Weitere Angriffe würden in den kommenden Stunden erwartet.
Die Raketenangriffe erfolgten wohl als Reaktion auf einen israelischen Angriff auf Beirut. Israel hatte der Hisbollah vorgeworfen, die von den USA vermittelte Waffenruhe ignoriert zu haben. Israelische Quellen erwarten eine signifikante Reaktion Israels, sollten die Angriffe des Iran anhalten oder sich ausweiten.
Im Vorfeld einer möglichen erneuten Eskalation wurden landesweit Schulen geschlossen. Die israelische Bevölkerung wurde aufgefordert, sich auf weitere Raketenangriffe vorzubereiten.
Die israelischen Streitkräfte (IDF) teilten am Sonntag mit, dass alle Geschosse abgefangen worden seien. Zunächst gab es keine Berichte über Opfer. Weitere Angriffe würden in den kommenden Stunden erwartet.
Die Raketenangriffe erfolgten wohl als Reaktion auf einen israelischen Angriff auf Beirut. Israel hatte der Hisbollah vorgeworfen, die von den USA vermittelte Waffenruhe ignoriert zu haben. Israelische Quellen erwarten eine signifikante Reaktion Israels, sollten die Angriffe des Iran anhalten oder sich ausweiten.
Im Vorfeld einer möglichen erneuten Eskalation wurden landesweit Schulen geschlossen. Die israelische Bevölkerung wurde aufgefordert, sich auf weitere Raketenangriffe vorzubereiten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur