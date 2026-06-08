© Foto: DALL-EViele Anleger schrecken zurück, wenn eine Aktie auf Rekordhoch steht. Bei Caterpillar könnte das ein Fehler sein: Volle Auftragsbücher, Rechenzentren, Stromhunger und eigene KI-Maschinen - so sehen KI-KI-Gewinner aus!Caterpillar galt lange als klassische Zykliker-Aktie: Baumaschinen, Bergbaugeräte, Motoren, Turbinen - ein Konzern für Baugruben, Minen und Infrastrukturprojekte. Doch der Markt entdeckt gerade eine neue Seite des US-Industriegiganten. Caterpillar wird zunehmend als Profiteur des KI-Booms gehandelt - nicht wegen Chips oder Software, sondern wegen der physischen Infrastruktur, die künstliche Intelligenz überhaupt erst möglich macht. Rechenzentren brauchen Grundstücke, …
Enthaltene Werte: US1491231015,US67066G1040,US11135F1012,US86800U3023Den vollständigen Artikel lesen
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