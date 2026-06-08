© Foto: SOPA Images - Sipa USADer Umbau bei UnitedHealth zahlt sich offenbar aus und lässt die Bank of America auf weitere starke Kursgewinne hoffen.Die UnitedHealth Group könnte laut einer neuen Einschätzung der Bank of America vor einer weiteren Aufwärtsbewegung stehen. Die Analysten der Großbank gehen davon aus, dass sich der milliardenschwere Umbau des Gesundheitskonzerns zunehmend in den Geschäftszahlen niederschlägt - und damit auch den Aktienkurs deutlich antreiben dürfte. Die Bank of America stufte die Aktie des größten US-Krankenversicherers von "Neutral" auf "Buy" hoch und erhöhte zugleich das Kursziel von 420 auf 450 US-Dollar. "Die eingehenden Daten machen es zunehmend schwieriger zu glauben, dass das starke …
Enthaltene Werte: US91324P1021Den vollständigen Artikel lesen
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