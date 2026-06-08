Schindellegi - Der Logistikkonzern Kühne+Nagel hat sein selbst kontrolliertes Luftfrachtnetzwerk erweitert. Neu wird Frankfurt in die Rotation eingebunden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Damit sollen die Verbindungen zwischen Nordamerika, Europa und Asien verbessert werden. Die neue wöchentliche Strecke führt von Chicago über Frankfurt nach Atlanta. Laut Kühne+Nagel verbindet sie zwei wichtige Zentren für die Pharmaindustrie und erleichtert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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