Die Aktie von Meta ist am Freitag deutlich unter Druck geraten. Zum einen belastete die allgemeine Marktschwäche, zum anderen ein Bericht der Financial Times, demzufolge das Unternehmen die Aufnahme frischen Kapitals in zweistelliger Milliardenhöhe erwägt. Die Mittel sollen vor allem in den weiteren Ausbau der KI-Infrastruktur fließen, heißt es. Die Aktie ging am Freitag am Ende 5,5 Prozent tiefer aus dem Handel.Bereits Ende April hatte der Facebook-Konzern seine Investitionspläne deutlich nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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