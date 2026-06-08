Bern - Der Nationalrat diskutiert am Montag über das Verbot des Baus neuer Atomkraftwerke. Er nimmt seine Beratungen zum Gegenvorschlag zur Initiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)» auf. Dieser brächte eine Aufhebung des Verbots. Erwartet wird eine Marathondebatte. Der Bundesrat möchte den Bau neuer Atomkraftwerke wieder möglich machen. Der Ständerat schloss sich dieser Haltung an. Im Nationalrat deutet einiges auf knappe Mehrheitsverhältnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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